Лукашенко распорядился профинансировать лечение и оздоровление 330 детей из КНР
Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым предусмотрено финансирование расходов по организации лечения, реабилитации и оздоровления в Беларуси 330 китайских детей.
Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу президента, детям будет оказана медицинская помощь в республиканских организациях здравоохранения, организовано оздоровление в летний период на базе Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок» и детского реабилитационно-оздоровительного центра «Ждановичи».
Кроме того, в программу отдыха в Беларуси детей из КНР включены экскурсионные программы. В их числе знакомство с достопримечательностями Нарочанского края, экскурсия по Минску, посещение Мирского замка и Несвижского дворцово-паркового комплекса, Ботанического сада, музея Великой Отечественной войны, усадебно-паркового комплекса «Дукорский маентак», музейного комплекса «Дудутки».
«Данное решение направлено на укрепление двустороннего сотрудничества с Китаем, позволяет реализовать гуманитарную инициативу белорусского государства, продемонстрировать особые дружественные отношения», — подчеркивается в сообщении пресс-службы.
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