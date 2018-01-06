Только цифры: зарплата среднестатического белоруса на фоне соседей

Итоговые данные за 2017 год по среднестатистической зарплате появятся лишь через несколько месяцев. Но предварительные выводы можно делать уже сейчас.

В ноябре зарплата среднестатистического белоруса составила сумму, эквивалентную 420 долларам. Это больше прошлогоднего результата в 364 доллара почти на 16%. И уж совсем оптимистично эти цифры смотрятся на фоне показателей 2015 года, когда средний заработок в Беларуси составлял всего 359 долларов, отмечает портал gazetaby.com.

В то же время, если сравнивать среднестатистическую зарплату белоруса со средними заработками соседей, ситуация выглядит уже не так радужно. К примеру, в Литве удалось увеличить среднюю зарплату в стране до 765 долларов на руки. Средний житель Латвии получал в уходящем году зарплату в 780 долларов, а средний поляк — в 810 долларов. Причем, такие высокие по нашим меркам заработки в соседних странах Евросоюза наблюдаются уже много лет подряд.

Даже в России, переживающей кризис из-за санкций и низких цен на нефть, средняя зарплата составляет около 680 долларов.

Таким образом, по официальным заработкам белорусы опережает разве что жителей Украины, которые в прошлом году получали чистыми около 250 долларов в месяц, правда, при этом имея по местной традиции еще и «прибавку в конверте», которая в статистике не учитывается.