Шведский хоккеист швырнул на трибуны серебряную медаль после поражения в финале молодежного ЧМ

Шведский хоккеист Лиас Андерссон выбросил серебряную медаль на трибуну после поражения от сборной Канады в финале молодежного чемпионата мира. Медаль поймал один из болельщиков, сразу же надев ее себе на шею, сообщает meduza.io.

Лиас Андерссон — капитан сборной Швеции. Его команда потерпела поражение в финале от Канады со счетом 1:3 и заняла второе место на молодежном первенстве.

Andersson was so dejected after that loss, he threw his medal over the glass into the stands pic.twitter.com/HyymTA8wyA

— Richard Lee-Sam (@RLeesam) January 6, 2018

Congrats on the success, Mr. Hockey Fan! pic.twitter.com/RdhxrBmRtd

— Richard Lee-Sam (@RLeesam) January 6, 2018

Бронзовая медаль молодежного чемпионата досталась команде США, которая в матче за третье место обыграла Чехию.

Напомним, молодежная сборная Беларуси (U-20) выбыла из топ-дивизиона чемпионата мира, уступив сборной Дании в двухматчевой серии за право остаться в элите. Первую встречу скандинавы выиграли со счетом 5:4, забросив две шайбы на последней минуте. Во втором матче команда Юрия Файкова потерпела поражение по буллитам — 2:3 (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, буллиты — 2:4).

На первой стадии ЧМ белорусская сборная последовательно проиграла Швеции (1:6), Швейцарии (2:3), России (2:5) и Чехии (5:6).

Фото: IIHF