Видеофакт. Перехват американцами российских истребителей над Балтикой

ВВС США опубликовали видеозапись двух перехватов российских истребителей над Балтийским морем. Один эпизод произошел 23 ноября 2017 года, другой — 13 декабря 2017-го, сообщает meduza.io со ссылкой на Air Force Magazine.

Как утверждают в ведомстве, перехваты были рутинной процедурой. Их пришлось осуществить в связи с тем, что российские самолеты (в обоих случаях речь идет об истребителях Су-30) не передавали данные о себе диспетчерам и не раскрывали планов вылетов. После сближения с российскими истребителями американские самолеты возвращались на базу.

В министерстве обороны России подтвердили, что истребители действительно вылетали в эти дни. Они выполняли тренировочные полеты над нейтральными водами Балтийского моря. В ведомстве отметили, что истребители НАТО приблизились к российским самолетам на безопасное расстояние, после чего изменили курс. Минобороны утверждает, что маршрут полета истребителей был согласован с органами управления воздушным движением.

США и Россия неоднократно выпускали истребители на перехват самолетов во время учебных и патрульных полетов. США также обвиняли российских пилотов в опасном сближении со своими истребителями.