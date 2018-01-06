Видеофакт. Александра Саснович проиграла в финале турнира в Брисбене шестой ракетке мира

Белорусская теннисистка Александра Саснович (88-е место в рейтинге WTA) не сумела стать победительницей турнира категории «Премьер» в австралийском Брисбене с призовым фондом 894.700 долларов — в финале она уступила шестой ракетке мира, украинке Элине Свитолиной (2:6, 1:6).

Матч продолжался 1 час и 5 минут. Несмотря на поражение от именитой соперницы, белоруску можно смело назвать одной из главных сенсаций турнира.

23-летняя Саснович пробивалась в основную сетку турнира в Брисбене через квалификацию. В ней белоруска победила американку Джулию Боузрап (135) — 6:1, 6:4, австралийку Изабель Уоллас (235) — 6:3, 6:1 и россиянку Полину Монову (178) — 3:6, 7:5, 6:2.

В стартовом круге основной сетки Александра переиграла 11-ю ракетку мира Кристину Младенович из Франции — 1:6, 6:3, 7:5. В 1/8 финала белоруска победила эстонскую теннисистку Анетт Контавейт (34) — 1:6, 7:6 (7:2), а в четвертьфинале Саснович в трех сетах одолела 27-летнюю француженку Ализе Корне (38) — 3:6, 6:2, 6:3.

В полуфинале утром 5 января Саснович в двух сетах обыграла Анастасию Севастову (16) из Латвии — 7:6 (7:3), 6:4. Матч продолжался 1 час 33 минуты.

Для Элины Свитолиной это третий чемпионский титул в карьере, победа в Брисбене позволит ей занять четвертую строку в рейтинге WTA.

На снимке -- Александра Саснович. Фото: tennis.by