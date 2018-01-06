В аэропорту Торонто столкнулись два самолета — один из них загорелся

Два самолета столкнулись в пятницу, 5 января, около 18:19 по местному времени в крупнейшем канадском аэропорту Торонто Пирсон. Cообщается, что в результате инцидента никто из пассажиров серьезно не пострадал, пишет NEWSru.com.

Как передает CBC News, в Boeing 737-800 авиакомпании WestJet, прибывший из мексиканского Канкуна, врезался покидавший стоянку самолет авиакомпании Sunwing. На борту лайнера WestJet находились 168 человек и шесть членов экипажа. Все они были эвакуированы по аварийным трапам.

О типе воздушного судна, которое принадлежит частной компании Sunwing Travel Group, не сообщается, но отмечается, что в момент столкновения в нем не было пассажиров и его наземной буксировкой занималась компания Swissport International Ltd, передает Reuters.

При этом сообщается, что пострадал один из сотрудников службы пожарной и аварийной службы аэропорта — он получил ранения и был доставлен в больницу.

«Мы вдруг услышали отчетливый хруст, и самолет слегка качнулся, — рассказал в интервью CBC News один из пассажиров. — Мы выглянули в окна и увидели, что нас подтолкнул другой самолет. Все были немного шокированы, но посмеивались над ситуацией». Но через пару секунд Boeing загорелся в районе топливного бака, в салоне появился дым, началась паника. Как рассказывают очевидцы, эвакуация немного тормозилась из-за того, что многие пассажиры старались захватить с собой ручную кладь.