Во сне скончался 13-летний сын известного норвежского биатлониста Фроде Андресена

Известные в прошлом норвежские биатлонисты Ганн Маргит Андреассен и Фроде Андресен потеряли старшего сына. 13-летний Дэвид умер во сне в новогоднюю ночь.

Как сообщает pressball.by со ссылкой на Dagbladet, старший из трех сыновей Андресена и Андреассен праздновал с семьей Новый год, а затем отправился в постель как обычно. А утром 1 января он был найден мертвым в своей комнате.

По данным источника, у Дэвида была легкая форма эпилепсии, однако ребенок не испытывал больших трудностей в повседневной жизни. Врачи устанавливают причину смерти Дэвида.

У супругов растут еще два сына — Элиас и Николай.

На снимке — Гунн Маргит, Фроде и 11-месячный Дэвид. Фото: office@furtner-sportfoto