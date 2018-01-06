Статкевич: оргкомитет БСДП «Народная Грамада» расценивает местные выборы как учебу для активистов

Оргкомитет по созданию Белорусской социал-демократической партии «Народная Грамада» рассматривает местные выборы «в качестве учебы» для своих активистов. Об этом БелаПАН сообщил лидер организации Николай Статкевич.

«В «Народнай Грамадзе» мы не навязываем одну позицию. Если какое-то количество молодых членов партии захотят поучиться выборам, то запрещать не будем. Это эффективнее любого семинара, посмотреть, как они у нас происходят. Но это не позиция партии», — сказал он.

«Какое-то количество молодых людей будет участвовать, но это их инициатива. Пару человек будут учиться и в Минске. Мы не видим в стране проведения настоящих выборов», — добавил Статкевич.

При этом он считает, что из оппозиции могут стать депутатами местных советов «один-два десятка или стукачей, или людей с компроматом».

Политик также подчеркнул, что позиция «Народнай Грамады» и незарегистрированного Белорусского национального конгресса заключается в том, что необходимы «досрочные, честные, под международным контролем выборы президента и парламента».

Местные выборы назначены в Беларуси на 18 февраля.