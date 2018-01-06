Столичные власти определили места для предвыборной агитации на местных выборах

Местные исполнительные и распорядительные органы не позднее 5 января должны были определить места для предвыборной агитации при проведении выборов в местные советы.

По информации Мингорисполкома, в Минске для проведения в уведомительном порядке кандидатами в депутаты и их доверенными лицами массовых мероприятий в целях осуществления предвыборной агитации определены «любые пригодные для этих целей места» на территории столицы, включая подземные пешеходные переходы.

В то же время проводить агитацию будет нельзя на территории: объектов метрополитена, железнодорожного и воздушного транспорта, мостов и путепроводов, проезжей части автомобильных дорог; Октябрьской площади, площади Независимости, площади Победы, площади Государственного флага, Привокзальной площади, площади Якуба Коласа.

Также нельзя будет проводить агитацию на расстоянии менее 200 метров от зданий резиденций президента, Национального собрания, Совета министров и на расстоянии менее 50 метров от зданий республиканских органов государственного управления, местных представительных, исполнительных и распорядительных органов, дипломатических представительств и консульских учреждений, судов, органов прокуратуры, воинских частей, детских дошкольных учреждений.

Сами массовые агитационные мероприятия в Минске могут проводиться с 8 до 22 часов.

Регистрация кандидатов в депутаты местных советов будет проходить с 9 по 18 января. Сама предвыборная агитация будет проходить со дня регистрации кандидатов в депутаты по 17 февраля включительно.

Местные выборы состоятся 18 февраля.