Фотофакт. Пять автомобилей сгорели в Новополоцке и Гомеле

Три автомобили пострадали от огня в Новополоцке 5 января, сообщает портал abw.by.

Первый пожар случился около 18 часов на улице Ктаторова. По информации МЧС, возгорание произошло в моторном отсеке грузовика Iveco 2005 года выпуска. Благодаря своевременному прибытию пожарных расчетов, удалось предотвратить полное выгорание автомобиля. Огнем повреждены моторный отсек, салон, передний бампер и фары.

Второй пожар произошел поздним вечером на улице Молодежной. Там загорелся Mersedes, огонь от которого перекинулся на стоявшую рядом Toyota. У Mercedes выгорела передняя часть авто, у Toyota повреждены задняя дверь, крыло, фара, бампер. Причина пожара в обоих случаях устанавливается.

А вот в Гомеле в те же сутки огонь полностью уничтожил автомобили Ford Escort и Mercedes W124. Они сгорели при пожаре в гаражном кооперативе по улице Текстильной. Одна из версий причин возгорания — нарушение требований безопасности при проведении огневых работ.

На снимках — пожар в Гомеле. Фото: МЧС.