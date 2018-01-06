На спортплощадке гомельской гимназии нашли в петле тело подростка

Субботним утром 6 января на спортивной площадке возле гимназии №36 Гомеля обнаружен без признаков жизни 16-летний подросток — его тело висело в петле.

Как сообщает gp.by, городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по подозрению в доведении до самоубийства несовершеннолетнего (часть 2 статьи 145 Уголовного кодекса).

По словам официального представителя управления СК по Гомельской области Марии Кривоноговой, проводятся следственные действия — следователи допрашивают родных и друзей подростка, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Известно, что после окончания гимназии подросток учился в одном из колледжей города.

О причинах трагедии пока не сообщается.

Как ранее сообщали «Белорусские новости», в ночь на 1 января в Витебске было найдено на детской площадке тело 30-летнего мужчины. Он повесился на перекладине качелей — как показала экспертиза, погибший был сильно пьян. По одной из версий, причиной вероятного суицида могло стать тяжелое материальное положение, в котором он оказался.

Фото: imenno.ru