Православные Беларуси готовятся встретить Рождество Христово

Православные верующие Беларуси готовятся отметить один из важнейших христианских праздников — Рождество. В ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах страны пройдут торжественные богослужения.

Предстоятель Белорусского экзархата Русской православной церкви митрополит Минский и Заславский Павел возглавит праздничные богослужения в Свято-Духовом кафедральном соборе в центре столицы, сообщает БелаПАН со ссылкой на сайт Минской епархии pravminsk.by. В канун Рождества в 17.30 в главном православном храме Минска начнется всенощное бдение, а в полночь 7 января — Божественная литургия.

Всенощное бдение в 17.00 начнется в храмах Равноапостольного князя Владимира (ул. 1-я Поселковая), Преподобномученика Афанасия Брестского (ул. Рогачевская), Праведного Иова Многострадального (ул. Франциска Скорины), в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» (ул. Менделеева), Святителя Николая Японского (ул. Лидская).

В 17.45 всенощная служба начнется в церквях Апостола Андрея Первозванного (ул. Малинина) и Святителя Николая Чудотворца (ул. Барамзиной, 20).

В 18.00 всенощное бдение начнется в храмах Равноапостольной Марии Магдалины (ул. Киселева), Великомученика и Целителя Пантелеймона (пр. Независимости, 191), Святителя Кирилла Туровского (ул. Зыбицкая), Праведной Софии Слуцкой (ул. Казинца), Равноапостольной княгини Ольги (пр. Партизанский), Оптинских Старцев (ул. Космонавтов), иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (ул. Притыцкого), иконы Божией Матери «Взыскание погибших» (ул. Карастояновой), Живоначальной Троицы (ул. Севастопольская), Святой Троицы (ул. Калиновского), Преображения Господня (пр. Газеты «Правда»), Богоявления (ул. Чижевских).

Рождественские богослужения во всех вышеупомянутых церквях пройдут в полночь.

В храмах Архангела Михаила (ул. Янковского), Благоверного князя Александра Невского (ул. Козлова) и Мученика младенца Гавриила Белостокского (ул. Карпова) всенощная служба начнется в 18.00, а Божественная литургия — в 00.20.

В державном храме Свято-Елисаветинского монастыря (ул. Выготского) рождественская литургия начнется в 01.00, в храме Покрова Пресвятой Богородицы (пр. Победителей) — в 01.30, а в Петропавловском соборе (ул. Раковская) — в 02.00. Всенощное бдение в этих церквях также начнется в 18.00 в субботу.

В 21.00 всенощная служба начнется в храмах Преподобного Сергия Радонежского на ул. Каролинской (рождественская литургия — в полночь) и Воскресения Христова на ул. Гамарника (00.20).

В 22.00 всенощное бдение начнется в храмах Праведных Захарии и Елизаветы на ул. Стахановской, соборе Белорусских Святых на ул. Руссиянова, храме Святых Равноапостольных Мефодия и Кирилла на пр. Независимости (литургия — в полночь), храмах Минской иконы Божией Матери на ул. Голодеда, иконы Божией Матери «Всецарица» на ул. Грушевской (00.20), Святителя Николая Чудотворца на ул. Ельницкой (00.30).

В церкви в честь иконы Божией Матери «Владимирская» (ул. Волжский проезд) всенощная служба начнется в 23.00, а рождественская литургия — в 01.20.

В ближайшие дни в городе пройдут ряд светских культурно-массовых мероприятий, приуроченных к Рождеству.

Так, 7 января с 12.00 до 14.00 программа «Светлый праздник Рождества» будет организована в парке имени Павлова, жилом районе Брилевичи (ул. Я.Чечота) и сквере Полянка (ул. К.Либкнехта). В этот же день с 12.00 до 15.00 праздничные мероприятия пройдут в парке Тиволи на пересечении улиц Притыцкого — Глебки — Матусевича.

10 января в 17.00 во Дворце Республики начнется традиционное вручение премии «За духовное возрождение», а также специальных премий деятелям культуры и искусства, состоится церемония «Белорусский спортивный Олимп».

Традиционный рождественский праздник «Духовность семьи — благосостояние граждан» начнется 13 января в 13.00 на территории Дома милосердия (ул. Ф.Скорины, 11).