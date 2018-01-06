CarWink: хитрое устройство может вывести общение между водителями на новый уровень

У водителей уже давно есть общепринятые системы оповещения других водителей на дорогах — к примеру, мигание фарами встречной машине, если на дороге замечен наряд полиции. Но оборудование CarWink может перевести коммуникации водителей на новый уровень.

Как сообщает портал fainaidea.com со ссылкой на thegadgetflow.com, устройство размещается на заднем лобовом стекле машины и проецирует сообщения от впереди стоящего водителя тем, кто находится позади.

Это может быть просто эмоция, сообщение об аварии, полиции или о чем-то другом, включая наличие пешеходного перехода, если водителю позади его не видно.

Сообщение можно разместить используя клавиатуру смартфона, либо голосовое управление.