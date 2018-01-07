Рождество Христово празднуют сегодня православные

Православные христиане празднуют сегодня Рождество В ночь с 6 на 7 января во всех православных храмах Беларуси прошли торжественные службы.

Вместе с Русской православной церковью, частью которой является Белорусский экзархат, 7 января Рождество отмечают в Грузинской, Иерусалимской, Польской и Сербской православных церквях, которые придерживаются юлианского календаря (старый стиль).

Остальные десять поместных церквей — Албанская, Александрийская, Антиохийская, Болгарская, Кипрская, Константинопольская, Румынская, Элладская, православная церковь в Америке и церковь Чешских земель и Словакии — отмечают этот праздник 25 декабря, по новоюлианскому календарю, который совпадает с григорианским.

По данным Института социологии Национальной академии наук, около 80% всех верующих в Беларуси считают себя православными христианами. Белорусский экзархат Русской православной церкви представлен примерно полутора тысячами приходов в 15 епархиях. Четыре из них — Минская, Молодечненская, Борисовская и Слуцкая — объединены в Минскую митрополию. В стране действуют свыше 1,1 тысячи православных храмов, более 100 церквей строятся, отмечает БелаПАН.