Команды Беларуси и России встретятся в финале Рождественского турнира

В финале проходящего в Минске хоккейного Рождественского турнира встрется команда президента Беларуси и команда России.

6 января в третий день группового этапа команда президента Беларуси обыграла Швейцарию — 10:6 (Александр Лукашенко отметился одной результативной передачей), а Россия была сильнее Чехии — 9:3.

Сегодня в 13:00 в матче за третье место сыграют команды ОАЭ и Чехии, а в 18:00 в финале встретятся Беларусь и Россия. Оба матча состоятся на большой площадке «Чижовка-Арены».

Россию в этом году на турнире представляет подмосковная команда «Стройгазмонтаж».