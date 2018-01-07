Волчицу, нападавшую на людей, застрелили в Брагинском районе

В Брагинском районе застрелили волчицу, нападавшую на людей в городском поселке Комарин.

2 января в Комарине волк напал на двух мужчин. Один инцидент произошел на автостанции в центре горпоселка, где зверь укусил человека за руку и убежал. Записи с камер видеонаблюдения показали, что это действительно был волк.

Второе нападение было зафиксировано на автозаправочной станции на окраине Комарина. Волк набросился на мужчину, который приехал к магазину на АЗС на велосипеде, и укусил его за руку. Мужчина пытался отбиться от волка и в какой-то момент животное отбежало. Тогда сотрудница АЗС смогла впустить пострадавшего в помещение. Волк царапал дверь, но спустя время ушел в неизвестном направлении. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь и введена антирабическая вакцина.

В ночь с 5 на 6 января во время объезда территории между Комарином и деревней Березки охотники с помощью приборов ночного видения обнаружили крупного волка, бежавшего в одиночку между лесом и полем. Хищник был застрелен.

С очень высокой степенью вероятности можно утверждать, что ликвидировано именно то опасное животное, которое искали, сообщил БЕЛТА охотовед Брагинской районной организационной структуры Белорусского общества охотников и рыболовов Роман Галезник.