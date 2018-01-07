В Cтолине в баре клиент бросил бутылку в толпу и ранил девушку

Уголовное дело за хулиганство возбуждено в отношении 31-летнего жителя Столина, бросившего бутылку в отдыхающих в баре и ранившего девушку.

Инцидент имел место в ночь на 2 января в баре «Славянский». В какой-то момент возле барной стойки завязалась потасовка. Подвыпивший мужчина решил разогнать дерущихся и бросил в них бутылку водки.

Бутылка попала в голову работавшей за стойкой девушке, которую с ушибленной раной головы доставили в Столинскую райбольницу, сообщает Медиа-Полесье.

Мужчина, бросивший бутылку, задержан.