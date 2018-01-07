Митрополит Павел подарил Лукашенко икону, освященную на Гробе Господнем
7 января в ознаменование праздника Рождества Христова Александр Лукашенко посетил Свято-Духов кафедральный собор в столице и зажег свечу у Минской иконы Божией Матери.
В храме главу государства встретил митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший Экзарх всея Беларуси.
Лукашенко передал в дар Белорусской православной церкви икону Рождества Христова, написанную в технике восковой темперы. Иконография близка Полоцкой фреске и традиционна для белорусской школы иконописи XII века. Икона представляет собой многофигурную композицию с миниатюрной детализацией, отмечает БЕЛТА.
Митрополит Павел подарил президенту икону «Спаситель». Она привезена митрополитом из Иерусалима и освящена на Гробе Господнем.
Фото пресс-службы президента Беларуси
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