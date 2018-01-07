К новой президентской больнице в Ждановичах пустят городской автобус

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11 января в Минске будет открыт новый автобусный маршрут № 190э, который свяжет железнодорожный вокзал и Республиканский клинический медицинский центр (РКМЦ) в Ждановичах.


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Новый маршрут пройдет по улицам Бобруйской, Цеткин, Тимирязева, автодороге Р28, улице Парковой, местному проезду до РКМЦ. Обратно автобус будет следовать по местному проезду, улице Парковой, проспекту Победителей, МКАД, автодороге Р28, улицам Тимирязева, Цеткин, проспекту Независимости, улицам Свердлова, Кирова и Бобруйской.

Маршрут № 190Э будет работать шесть дней в неделю, кроме воскресенья.

 


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Тэги: общественный транспорт президентская больница Город: Минск

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