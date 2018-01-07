На первом этапе «Дакара-2018» лучший из белорусских экипажей занял 6-е место

Белорусские экипажи благополучно преодолели первый этап ралли-рейда «Дакар». МАЗ Сергея Вязовича показал на 31-километровом прологе шестое время, оставив позади около 40 гоночных грузовиков.

Юбилейный «Дакар» стартовал в Перу. После подиума в Лиме гонщики переместились в прибрежный город Писко, на окраине которого их ожидал небольшой скоростной участок.

Для пролога организаторы ралли выбрали далеко не самую простую песчаную трассу с дюнами. Впрочем, каких-либо сложностей у белорусов она не вызвала — все МАЗы прошли этап на хорошей скорости и без происшествий.

«Спецучасток оказался гонщикам знакомым. Дело в том, что его уже «покоряли» в 2013 году, только в другом направлении. Белорусские экипажи преодолели маршрут гладко, практически в одном темпе, — рассказали в компании velcom, которая обеспечивает команду «МАЗ-СПОРТавто» мобильной связью. — Трасса с дюнами позволила вкатиться в гонку, легкого начала никто и не ожидал. Причем на небольшом спецучастке белорусы сумели обогнать другие экипажи. Особенно в этом преуспел Алексей Вишневский, который обошел Renault и Scania».

МАЗ Сергея Вязовича преодолел спецучасток за 27 минут, заняв шестое место в турнирной таблице. От победителя этапа — чеха Алеша Лопрайса — белорусский экипаж отстал почти на 2 минуты. На минуту больше провел на трассе Алексей Вишневский, который приехал десятым. Строчкой ниже финишировал Александр Василевский с отставанием от лидера в 3 минуты.

Второй этап пройдет в окрестностях Писко. После короткого лиазона экипажам предстоит преодолеть на время спецучасток протяженностью 267 км. Среди основных препятствий — опасные каньоны и коварные дюны.

«Дакар-2018» проходит по территории трех стран — Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составляет 3,5 тыс. км. Завершится гонка 20 января в аргентинской Кордобе.

Белорусские гонщики выступают на «Дакаре» в седьмой раз.