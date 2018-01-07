В Ружанах спасатели достали двух рабочих, которым стало плохо внутри водонапорной башни

Двум рабочим, проводившим в Ружанах покраску водонапорной башни изнутри, стало плохо. Достать рабочих из башни помогли спасатели Пружанского РОЧС.

Инцидент произошел днем 6 января. Двое рабочих внутри водонапорной башни проводили покрасочные работы, еще один работник осуществлял наблюдение.

На кровлю водонапорной башни рабочие были подняты при помощи крана, а внутрь спустились по устроенной внутри резервуара лестнице. Рабочие были оснащены респираторами, но через полтора часа покрасочных работ почувствовали себя плохо и самостоятельно подняться наверх не смогли.

Прибывшие на вызов спасатели по одному извлекли рабочих из башни и спустили их на землю.

Пострадавшие мужчины 1979 и 1984 годов рождения были осмотрены бригадой скорой помощи и для прохождения более детального обследования доставлены в Ружанскую городскую больницу, где от обследования и госпитализации отказались.