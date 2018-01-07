Взрыв у станции метро в Стокгольме. Пострадали два человека

Взрыв произошел 7 января в Стокгольме на красной линии метрополитена у станции Vårby Gård.

Как сообщает агентство ТТ со ссылкой на местную полицию взорвался некий предмет, который поднял 60-летний мужчина. Он получил серьезные травмы.

Также ранения получила 45-летняя женщина. Оба пострадавших госпитализированы.

По неподтвержденным данным Aftonbladet, взорвавшимся предметом могла быть ручная граната.

После взрыва станция метро и прилегающая к ней площадь были закрыты.