Акробатка сорвалась с высоты в гомельском цирке

В цирке Гомеля с высоты сорвалась акробатка, сообщили в соцсетях очевидцы. Происшествие случилось во время представления 5 января.

Во время выполнения сложного акробатического номера партнер не удержал одну из акробаток, и девушка упала на арену, пролетев мимо страховочной сетки.

Пострадавшая была госпитализирована.

«Юля по-прежнему под пристальным наблюдением врачей. Скелет целый, переломов нет. Есть гематома головы, но врачи говорят, что пока хирургическое вмешательство не требуется. Как будет самочувствие дальше, покажет только время. Мы все держим за неё кулачки», — сообщается в аккаунте цирка «ВКонтакте».