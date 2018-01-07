Статкевич: у оппозиции нет другого способа давления на власти, кроме уличных акций

У белорусской оппозиции нет другого механизма давления на власти, кроме массовых уличных акций, заявил БелаПАН лидер оргкомитета по созданию Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) и сопредседатель незарегистрированного Белорусского национального конгресса (БНК) Николай Статкевич.

По его словам, у оргкомитета партии и БНК на сегодня нет другого эффективного механизма для реализации своей позиции о том, что Беларуси необходимы «досрочные, честные, под международным контролем выборы президента и парламента».

«У нас нет другого механизма давления, кроме массовых уличных акций. Это единственный действенный механизм. Что-то другое в различной степени может действовать по второстепенным вопросам для власти, но только при условии, что сзади маячит возможность и уличных акций», — сказал Статкевич.

Например, отметил он, можно собрать под какими-то требованиями 15-20 тысяч подписей, но «власти прислушаются к ним, только если будет уличная акция». «Если просто собрать подписи, то власти на них не обратят внимания, скажут, что они фальсифицированы и так далее», — считает политик.

«Мы создаем возможность акций, держим площадку свободы в центре столицы. Потом, когда общество созревает к каким-то действиям, оно начинает использовать эту площадку. Полтора года мы выходили проводить в центре Минска акции. Когда общество созрело, как в феврале прошлого года, даже объяснять не надо было, куда выходить, причем без подачи заявок на проведение акции», — сказал Статкевич.