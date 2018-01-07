Мужчина спасен на пожаре в многоэтажке в Солигорске

На пожаре в многоэтажном жилом доме в Солигорске спасен один человек, еще четверо эвакуированы.

Информация о пожаре в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома поступила в экстренные службы 6 января в 23:36. Сработал автономный пожарный извещатель.

Спасен хозяин квартиры. Из расположенных выше квартир работники МЧС эвакуировали четырех человек. Никто не пострадал. Причина пожара устанавливается, сообщает Минское областное управление МЧС.