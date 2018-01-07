Безбилетник, брызнувший в глаза контролеру из баллончика, получил крупный штраф

Штрафом в 80 базовых величин (1960 рублей) наказан 54-летний минчанин, который не оплатил проезд в общественном транспорте, а на претензию контролера брызнул тому в глаза из баллончика.

Скриншот записи видеорегистратора

Инцидент имел место в октябре прошлого года. Мужчина ехал в троллейбусе № 29 без оплаты, поскольку, по его словам, не имел денег. Зашедшие в троллейбус контролеры попросили выйти безбилетника на ближайшей остановке для вызова милиции и установления личности безбилетника.

Мужчина попытался убежать, но контролер перегородил ему путь. Тогда безбилетник достал из кармана перцовый баллончик и брызнул в лицо контролеру, после чего убежал.

Контролер получил ожог лица, а безбилетника объявили в розыск.

Узнав о том, что его разыскивают, мужчина испугался и решил связаться с пострадавшим контролером, чтобы принести извинения. Мужчину задержали на встрече с контролером и доставили в РУВД для дачи объяснений.

5 января суд Первомайского района Минска признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК (насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг), сообщает БЕЛТА.