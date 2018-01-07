Команда Николая Лукашенко проиграла в финале «Золотой шайбы»

/ Спорт
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Победителем республиканских соревнований «Золотая шайба» в старшей возрастной группе стала команда «Медведь», представляющая Московский район Минска.

В финале, который состоялся 7 января на «Чижовка-Арене», «Медведь» со счетом 4:3 обыграл «Грифонов» из Центрального района столицы. В третьем периоде хоккеисты «Медведя» вели в счете 4:1, но позволили соперникам до минимум сократить отставание.

За «Грифонов» на позиции нападающего под № 1 выступает Николай Лукашенко — младший сын белорусского президента.

В марте прошлого года «Грифоны» стали победителями «Золотой шайбы» в младшей возрастной группе, обыграв как раз «Медведя» — 6:2.

 


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Тэги: Золотая шайба Персона: Николай Лукашенко

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  • "Медведь"?! Да ещё и Московский район?! "Русский мир" наступает! Срочно сообщите штатным оппо-стукачикам Случаку и Рабенку, пусть принимают меры!!!
  • Ай, Рика, стыдно! - Взрослый дядя, в какой-то степени на службе исполнения не своих личных прихотей... Нет, чтоб Коленьку пожалеть... Ему же батька задницу вечером надерёт. И "медведЕй" вздрючит за неспортивное поведение. Эх!..