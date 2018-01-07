«Цмоки» проиграли «Зениту» одно очко в домашнем матче Единой лиги ВТБ

/ Спорт
Просмотров: 205 Комментариев: 0

Шестое поражение потерпели минские «Цмоки» в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.

7 января на домашней площадке «драконы» уступили «Зениту» из Санкт-Петербурга — 81:82 (16:19, 17:18, 21:22, 27:23).

Самым результативным в составе минчан стал Дэвид Кравиш, набравший 26 очков, сообщает БЕЛТА.

В 10 матчах «Цмоки» одержали 4 победы и потерпели 6 поражений. В турнирной таблице минский клуб занимает 7-е место среди 13 участников турнира. Лидирует московский ЦСКА, одержавший уже десять побед подряд.

 


Другие материалы на эту тему:

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: БК Цмоки-Минск Единая лига ВТБ Персона: Дэвид Кравиш Город: Минск

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)