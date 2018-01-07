В мужской эстафете в Оберхофе белорусских биатлонистов сняли с дистанции уже на втором этапе

Мужская эстафета закрыла программу четвертого этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.

Гонка прошла в условиях очень плотного тумана, который существенно осложнил для спортсменов работу на огневых рубежах.

Крайне неудачно гонка сложилась для белорусской команды, ее обогнали на круг и сняли с дистанции уже в конце второго этапа. Выступить успели только Владимир Чепелин, заработавший пять штрафных кругов и передавший эстафету последним, 25-м, и Сергей Бочарников, добавивший в пассив еще семь штрафных кругов.

Кроме белорусов, сняли с трассы также команды Польши (10 штрафных кругов), Финляндии (13), Литвы (6), Южной Кореи (10), Словакии (9), Латвии (4), Японии (8), Эстонии (4), Казахстана (6) и Чехии (6).

Победителем эстафеты стала команда Швеции, биатлонисты которой заработали на четверых всего один штрафной круг. На втором месте команда Италии (+1:10,8; два штрафных круга), третьей стала команда Норвегии (+2:04,6; три штрафных круга).

Напомним, в состоявшейся сегодня же ранее женской эстафете команда Беларуси также была снята с трассы — ее обошли на круг в середине четвертого этапа. Итоговое место — 15-е.

Пятый этап Кубка мира пройдет в немецком Рупольдинге 10-14 января. В программе этапа индивидуальные гонки (10 января — мужчины, 11 января — женщины), эстафеты (12 января — мужская, 13 января — женская) и гонки с общего старта (обе 14 января).