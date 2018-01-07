Команда президента Беларуси выиграла Рождественский хоккейный турнир

Команда президента Беларуси победила команду России в финале XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея. Решающая игра прошла 7 января на «Чижовка-Арене» и завершилась со счетом 6:1 (4:0, 1:1, 1:0) в пользу хозяев турнира.

Окончательный счет в финальной встрече установил Александр Лукашенко. И партнеры по команде, и соперники сделали все возможное, чтобы игрок под номером № 01 оказался один перед воротами и беспрепятственно бросил. Лукашенко отличился за четыре секунды до сирены.

Ранее команды Беларуси и России 11 раз встречались в финале Рождественского турнира. Еще дважды в финал выходили хоккеисты Финляндии.

Бронзовым призером стала команда Чехии, которая в матче за третье место обыграла команду ОАЭ — 11:2.

Лучшими игроками турнира признаны: вратарь — Степан Горячевских (Беларусь), защитник — Ян Голубовский (Россия), нападающий — Павел Белый (Беларусь), лучшим бомбардиром стал Вацлав Крал (Чехия) — 18 баллов (10 голов и 8 передач).

Фото пресс-службы президента Беларуси