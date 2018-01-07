В 2018 году в Беларуси будет изменена система оплаты труда

В этом году планируется совершенствование системы оплаты труда в бюджетной сфере. Намечено перейти от тарифной ставки первого разряда к базовой ставке, равной бюджету прожиточного минимума.

Об этом заявила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ, показанном вечером 7 января.

«Прежде всего, это упрощение системы оплаты труда. Мы максимально уходим от централизованной системы. Переходим к смешанной. Говорим о том, что у руководителя больше возможностей в плане стимулирования оплаты труда», — отметила министр, сообщает БелаПАН.

По словам министра, зарплата бюджетников в 2018 году будет зависеть от работы экономики, от того, как «сработает реальный сектор». При этом предполагается два раза поднять тарифную ставку первого разряда — «в каком размере и каким шагом — как сработает экономика».