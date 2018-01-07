Заседание Священного синода РПЦ пройдет в Минске в октябре

Заседание Священного синода Русской православной церкви планируется провести в Беларуси в 2018 году. Об этом в интервью телеканалу ОНТ сообщил митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси.

«Это будет чрезвычайно важное событие», — подчеркнул митрополит Павел.

В Беларуси ожидают приезда патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также постоянных и временных членов синода.

«Скорее всего, это будет в середине октября», — отметил митрополит Павел, сообщает БЕЛТА.