Во Львове женщина-водитель «посадила» патрульного на капот и ехала с ним полкилометра

В воскресенье, 7 января, во Львове женщина за рулем Peugeot 208 сбила патрульного. Об этом сообщила в Facebook патрульная полиция Львовской области.

Патрульные остановили автомобиль, который выехал на трамвайную полосу встречного движения. По требованию правоохранителей женщина-водитель отказалась предъявлять документы. Во время общения инспекторы обнаружили у нее признаки наркотического опьянения.

«Вдруг женщина намеренно начала движение и совершила наезд сначала на одного инспектора, которого от удара отбросило в сторону, а потом, вывернув рулем, сбила второго инспектора и повезла его на капоте», – говорится в сообщении.

Провезя патрульного полкилометра, женщина сбросила его с капота и на большой скорости покинула место происшествия. Патрульного забрала скорая, у него диагностировали ушибы, ссадины и перелом руки.

Полиция установила, кому принадлежит автомобиль, и обнаружила его во дворе на улице Княгини Ольги с повреждением капота и левого зеркала. Личность водителя также установлена – 26-летняя женщина уже неоднократно нарушала правила дорожного движения.

Машину эвакуировали на штрафстоянку.