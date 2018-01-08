8 января завершается выдвижение кандидатов в депутаты местных советов, выборы которых состоятся 18 февраля.

Правом выдвижения кандидатов в депутаты наделены политические партии, трудовые коллективы, граждане путем сбора подписей.

8 января у претендентов последний день, чтобы подать в соответствующую территориальную, окружную избирательную комиссию документы, необходимые для их регистрации кандидатами в депутаты местных советов.

По данным ЦИК, на 27 декабря кандидатами было выдвинуто 7,7 тысячи человек. После подведения итогов выдвижения это цифра, вероятно, увеличится в несколько раз, так как только сбором подписей за выдвижение кандидата в депутаты занимались 17,5 тыс. инициативных групп.

Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 9 до 18 января включительно. Предвыборная агитация начнется с момента регистрации кандидата в депутаты и продлится до 17 февраля включительно.

Депутаты будут избираться в 1.309 местных советов по 18.111 избирательным округам, пишет БелаПАН.