8 января завершается выдвижение кандидатов в депутаты местных советов
8 января завершается выдвижение кандидатов в депутаты местных советов, выборы которых состоятся 18 февраля.
Правом выдвижения кандидатов в депутаты наделены политические партии, трудовые коллективы, граждане путем сбора подписей.
8 января у претендентов последний день, чтобы подать в соответствующую территориальную, окружную избирательную комиссию документы, необходимые для их регистрации кандидатами в депутаты местных советов.
По данным ЦИК, на 27 декабря кандидатами было выдвинуто 7,7 тысячи человек. После подведения итогов выдвижения это цифра, вероятно, увеличится в несколько раз, так как только сбором подписей за выдвижение кандидата в депутаты занимались 17,5 тыс. инициативных групп.
Регистрация кандидатов в депутаты будет проходить с 9 до 18 января включительно. Предвыборная агитация начнется с момента регистрации кандидата в депутаты и продлится до 17 февраля включительно.
Депутаты будут избираться в 1.309 местных советов по 18.111 избирательным округам, пишет БелаПАН.
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