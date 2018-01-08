Александра Саснович стала первой ракеткой Беларуси

23-летняя белорусская теннисистка Александра Саснович 8 января поднялась сразу на 35 мест в рейтинге ВТА и занимает рекордное для себя 53-е место. Ранее ее наивысшим достижением была 87-я строчка.

На минувшей неделе Саснович дошла до финала турнира серии «Премьер» в Брисбене (Австралия) с призовым фондом 894.700 долларов США и стала первой в истории этих соревнований, кто добился такого успеха, стартовав в квалификации. В решающем матче Саснович проиграла украинке Элине Свитолиной (6-е место; с 8 января — 4-е) — 2:6, 1:6.

Саснович стала первой ракеткой Беларуси, опередив Арину Соболенко, которая занимает 69-е место. Соболенко поднялась на четыре строчки, и нынешний рейтинг для нее тоже является рекордным.

Вера Лапко находится на 135-м месте (-1), Виктория Азаренко — на 210-м (-1), пишет БелаПАН.