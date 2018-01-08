На фестивале под Акапулько произошла стрельба: погибло 11 человек

7 января вблизи мексиканского города Акапулько во время перестрелки на фестивале погибло 11 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Причиной стрельбы стал конфликт между местным вооруженным формированием и посетителями фестиваля.

Proceso.com.mx отмечает, что произошло два столкновения: между некими вооруженными людьми и членами местного отряда по поддержанию правопорядка – «общиной полиции», а также между «общиной» и государственной полицией.

В результате первой перестрелки погибло восемь человек, еще трое были убиты в результате конфликта между местной «полицией» и государственными правоохранителями.

Чтобы урегулировать ситуацию, власти привлекали армейские подразделения.