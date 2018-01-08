Суд Заводского района Минска начал рассмотрение дела о погибшем роупджампере

Суд Заводского района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела о погибшем роупджампере.

Обвиняемым по этому делу проходит индивидуальный предприниматель, которому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.144 УК (причинение смерти по неосторожности).

Роупджампер погиб 18 июня в поселке Сосны, прыгнув с трубы котельной с высоты 70 м. Он упал на землю на глазах у очевидцев. Организатор прыжков — индивидуальный предприниматель — не использовал необходимые дополнительные методы и средства для обеспечения безопасности прыгавших людей. В результате чего 27-летний житель Солигорска погиб.

Сертификат на обернувшийся трагедией прыжок для парня приобрела девушка. Продала же его фирма, которая вообще не имеет отношения к роупджампингу. Индивидуальный предприниматель 1990 года рождения был задержан в день трагедии — 18 июня. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее он судим не был, пишет БЕЛТА.