На текущей неделе в Беларуси будет морозец, солнечно и без осадков

На текущей неделе погоду над территорией Беларуси будут формировать антициклоны. Как сообщает Белгидромет, температурный фон понизится и наконец-то выглянет солнце, а также будет в основном без осадков.

9 января, во вторник, погодные условия будет в основном определять область повышенного атмосферного давления, так что будет преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку республики, где скажется влияние малоактивного фронтального раздела, пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром местами ожидается туман. По северо-востоку на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы. Температура воздуха по республике к утру понизится до минус 3-9°С, максимальная температура днем составит минус 3 — плюс 2°С.

10 января, в среду, существенных изменений в погоде не ожидается, будет преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах по северо-востоку республики возможен небольшой кратковременный снег. Температура воздуха минимальная ночью составит минус 2-8°С, максимальная температура днем минус 2 — плюс 3°С.

11 января, в четверг, под воздействием антициклона будет преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью составит от минус 2°С по юго-западу до минус 9°С по востоку страны, максимальная температура днем минус 3 — плюс 2°С.

12 января, в пятницу, преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью минус 3-9°С, максимальная днем 0 — минус 5°С.