Следственный комитет просит граждан помочь установить обстоятельства убийства в Минске

Следственный комитет обращается к гражданам с просьбой о помощи в установлении обстоятельств убийства, произошедшего в Минске.

СК расследует уголовное дело по п.п. 2, 12 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса, в отношении неустановленного лица, которое 29.12.2017 в период с 17 до 18 часов, находясь в подъезде №1 дома №95 по ул.Куйбышева, действуя из корыстных побуждений, нанесло не менее пяти ударов ножом в жизненно важные органы заведомо престарелого лица, тем самым причинив раны, от которых потерпевшая скончалась.

Для выяснения обстоятельств указанного преступления следствие устанавливает лицо, которое изготовило ножны, изображение которых предоставлено ниже, либо пользовалось ими.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые видели подобные ножны, сообщить об этом по телефонам 8 (017) 389-50-02, 389-52-81.

Также СК опубликовал субъективные портреты разыскиваемого.

Приметы преступника: мужчина, на вид 20-30 лет, рост около 175 см, лицо худое, телосложение ближе к худощавому, стрижка короткая, волос темно-русый, возможно в одном из ушей сережка из металла серебристого цвета.

Был одет: матерчатая черная куртка с капюшоном длиной немного выше середины бедра, темные штаны с продольными узкими вставками белого цвета, спортивную обувь темного цвета, возможно, зелено-красного или бордового.