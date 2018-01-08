На втором этапе «Дакара-2017» два белорусских экипажа попали в первую десятку

Два белорусских экипажа успешно преодолели второй спецучасток ралли «Дакар-2017». Наиболее эффектным было выступление молодого мазовского гонщика Алексея Вишневского, который показал шестое время.

Второй ралли-заезд стал серьезным испытанием для гонщиков. Закольцованный маршрут около перуанского Писко проходил по участкам с огромными дюнами и острыми камнями. Многие экипажи застряли в песках или столкнулись с техническими проблемами, из-за чего потеряли много времени.

«Белорусские экипажи сразу же рванули вперед. МАЗ Сергея Вязовича прошел несколько машин, в том числе КАМАЗы и Renault, но где-то на 60-м километре неосторожно пошел наискосок по пику дюны и застрял на ней. К счастью, быстро подоспел экипаж Алексея Вишневского, который вытянул грузовик с помощью троса, — рассказали в компании velcom, обеспечивающей команду мобильной связью. — Больше всего порадовал молодой белорусский гонщик, который ехал быстро и без ошибок. Если бы Алексей не заблудился в конце маршрута, поехав за Дмитрием Сотниковым, то мог бы и вовсе финишировать в числе лидеров».

В результате Алексей Вишневский закончил этап шестым, потратив на преодоление спецучастка 3 часа 50 минут и отстав от лучшего времени на 26 минут. На полторы минуты больше понадобилось Сергею Вязовичу, который оказался седьмым.

В генеральной классификации белорусские экипажи занимают седьмую и восьмую позиции с отставанием в 29 минут.

Лидером гонки стал россиянин Эдуард Николаев. При этом радостным для «КАМАЗ-мастера» этап не стал: в начале трассы перевернулся на бок грузовик под управлением Айрата Мардеева, которому пришел на выручку Антон Шибалов.

Технические трудности возникли и у мазовского экипажа под управлением Александра Василевского. На трассе вышла из строя одна из турбин мотора. Поскольку в V-образном двигателе их две, то гонщики приняли решение ехать на одной. В других белорусских грузовиках, оснащенных более современными агрегатами, каких-то проблем не возникло.

Третий этап приведет гонщиков в Сан-Хуан-де-Маркона. Скоростные участки составят 296 км, которые пройдут в основном вдоль песков и барханов.