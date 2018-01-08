В фестивале мобильного кино velcom Smartfilm в этом году примут участие 311 фильмов

Завершился прием работ на седьмой международный фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm. На победу в этом году претендуют 311 мобильных фильмов из более чем 50 стран. Жюри начало свою работу, а на сайте фестиваля smartfilm.by стартовало народное голосование, которое продлится по 14 января.

Беларусь лидирует по количеству поданных на фестиваль работ, их в конкурсе 77. Также представлены фильмы из Черногории, России, Украины, США, Испании, Македонии, Хорватии, Узбекистана, Германии, Индонезии, Румынии, Бразилии, Ирландии, Греции, Ирана и Великобритании.

Фильмы, доступные для просмотра и народного голосования, размещены в разделе «Галерея работ» на сайте фестиваля. Проголосовать за понравившуюся работу можно до 14 января включительно по ссылке smartfilm.by/gallery. Внимание: за один фильм можно отдать только один голос. Зато количество фильмов, за которые можно проголосовать, не ограничено.

По завершении голосования будет сформирован шорт-лист, победителя в котором определит народное жюри на специальном показе 23 января. Чтобы войти в народное жюри, нужно успешно пройти кинотест на сайте smartfilm.by не позднее 17 января. Победителя народного голосования, специальной номинации, а также обладателей призовых мест и Гран-при объявят на закрытии фестиваля 31 января.