Осужденные к лишению свободы подростки получат рождественские подарки от волонтеров БРСМ

10 января в Минском областном приемнике-распределителе для несовершеннолетних пройдет областной этап республиканской благотворительной акции БРСМ и БРПО «Чудеса на Рождество», участниками которой станут подростки, осужденные к лишению свободы.

«К сожалению, приемник-распределитель для несовершеннолетних никогда не пустует. Сегодня в нем находятся восемь несовершеннолетних ребят, тех, кто почему-то сам решил потеряться. «Смелые» в обычной жизни, здесь они — обычные мальчишки и девчонки, которые даже не стесняются плакать. Безусловно, у каждого из них есть шанс на лучшую, другую жизнь», — отметил первый секретарь Минского областного комитета БРСМ Дмитрий Воронюк.

Во время встречи ребята примут участие в мастер-классах по гиревому спорту и тайскому боксу, увидят показательные выступления служебных собак, а также получат подарки от волонтеров БРСМ и тимуровцев БРПО.