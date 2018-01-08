Биржа: доллар приблизился к 2 рублям, российский рубль снова обновил максимум

8 января на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи белорусский рубль продолжил снижение к доллару США и российскому рублю. Курс российской валюты вновь обновил исторический максимум.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0012 рубля (0,05%) и составил 2,3951 рубля.

Курс доллара США увеличился на 0,0105 рубля (0,53%) до 1,9974 рубля.

Курс российского рубля вырос на 0,0072 рубля (0,21%) и составил 3,4936 белорусского рубля за 100 российских, сообщает БелаПАН.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Цены на нефть находятся на максимуме последних двух лет. Фьючерсы на Brent торгуются близко к 68 долларам за баррель.