В Скиделе мусоровоз насмерть сбил велосипедистку

Утром 8 января в Скиделе Гродненской области произошло смертельное ДТП — грузовик совершил наезд на велосипедистку.

Мусоровоз «МАЗ» со стороны автодороги М-6 двигался в направлении деревни Партизанская и сбил женщину, переезжавшую на велосипеде улицу Ленина. От удара велосипедистку отбросило на обочину. 55-летняя пострадавшая скончалась на месте, сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Упрвлением Следственного комитета по Гродненской области возбуждено уголовное дело.

Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома