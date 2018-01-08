Белгидромет: система контроля в зоне БелАЭС обеспечит надлежащий уровень радиационной безопасности

Действующая в зоне строительства Белорусской АЭС в Островецком районе Гродненской области автоматизированная система контроля радиационной обстановки «позволит обеспечить надлежащий социально приемлемый уровень радиационной безопасности окружающей среды и населения после запуска станции». Об этом заявила заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет) Мария Герменчук.

По ее словам, информация о состоянии окружающей среды вокруг станции поступает к специалистам в режиме реального времени.

«Система снабжена тремя специальными датчиками, которые сразу же видят свежие продукты деления и распада, и нам не нужно дожидаться выезда специализированной бригады и экспедиционных машин, чтобы фиксировать изменения в радиационной обстановке», — сообщила Герменчук.

Таким образом, подчеркнула она, Белгидромет сможет оперативно фиксировать появление йода-131 в атмосфере, а не регистрировать его «постфактум, как ранее».

Также представитель ведомства рассказала, что Белгидромет сейчас собирает данные о состоянии окружающей среды в районе Белорусской АЭС до ее запуска. Фоновый мониторинг ведется по нескольким направлениям: радиационный мониторинг, метеорологический, климатический, гидрологический, мониторинг химического загрязнения атмосферного воздуха и поверхностных вод.

«Накапливаемые данные позволят в будущем оценивать воздействие АЭС на окружающую среду с точки зрения радиоактивного загрязнения», — отметила Герменчук.

Первая поставка ядерного топлива на БелАЭС ожидается в конце 2018 года. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока запланирован на 2019 год, второго — на 2020-й, пишет БелаПАН.