Следственный комитет в очередной раз продлил расследование исчезновения Юрия Захаренко

Следственный комитет продлил срок предварительного расследования уголовного дела по факту исчезновения Юрия Захаренко до 24 марта.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Олег Волчек, представитель жены пропавшего экс-министра внутренних дел Ольги Захаренко, получившей политическое убежище в Германии, об этом его уведомил СК.

«О результатах расследования вам будет сообщено дополнительно», — говорится в кратком сообщении СК на имя Волчека.

«Очень сложно юристу и бывшему старшему следователю прокуратуры комментировать каждые три месяца на протяжении 19 лет (столько идет непрерывное расследование дела) о продлении срока предварительного расследования по уголовному делу по факту насильственного похищения министра МВД Юрия Захаренко. Понятно, что никто ничего не проводит», — прокомментировал БелаПАН ход расследования правозащитник.

У таких выводов, отметил он, есть обоснование. «Несколько месяцев назад газета «Народная воля» опубликовала материал, что есть люди, которые готовы рассказать об обстоятельствах похищения Юрия Захаренко. Но после выхода той статьи так никто и не заинтересовался новыми обстоятельствами. Вывод один — нет задачи у следствия завершить это дело и направить его в суд. К сожалению, процедура продления расследования будет и далее использоваться до выборов нового президента страны», — сказал Волчек.

Бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, уйдя в оппозицию, в 1998 году возглавил комитет по безопасности теневого правительства. Весной 1999 года активно участвовал в организованной оппозицией кампании по выборам президента. Вошел в команду экс-премьера Михаила Чигиря. 7 мая 1999 года при невыясненных обстоятельствах пропал в центре Минска.