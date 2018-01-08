Белгидромет: в 2017 году климатической норме соответствовал только один месяц

В 2017 году в Беларуси климатической норме соответствовал только июнь. Об этом рассказала 8 января на пресс-конференции в Минске начальник отдела климата Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды (Белгидромет) Елена Комаровская.

Средние температуры семи из двенадцати месяцев прошедшего года были выше климатических норм. «Положительная аномалия температур отмечалась в феврале и марте. При этом исключительно теплыми были март и декабрь, где отклонения температуры от нормы составили 4,1°С и 3,9°С соответственно. Отрицательными отклонениями от нормы отличились январь, апрель, май и июль — от минус 1,2°С в январе до 0,6°С в мае. И лишь июньская температура соответствовала климатической норме», — рассказала Комаровская.

Также в 2017 году, сообщила специалист, было только четыре сухих месяца. Самым мокрым выдался октябрь, самым сухим — май, передает БелаПАН.

По ее словам, в целом прошедший год был теплым, средняя годовая температура воздуха составила 7,6°С, на 0,9°С выше климатической нормы. 2017 год занял девятое место в ранжированном ряду наблюдений от наиболее теплого к наиболее холодному году. Самым же теплым был 2015 год со средней годовой температурой 8,5°С. В течение года отмечено три вида опасных явлений: сильный ветер со скоростью 25 и более метров в секунду (один случай), налипание мокрого снега (один) и сильный дождь, в том числе ливень (восемь).

Комментируя не по-зимнему теплую погоду в прошедшую новогоднюю ночь, Комаровская отметила, что согласно истории метеонаблюдений 20% новогодних ночей в Минске проходят без снега при плюсовой температуре. Будет ли теплый декабрь иметь последствия для экономики страны, покажут оставшиеся месяцы зимы, подчеркнула она.

Как сообщила синоптик, климатическая зима в Беларуси наступит уже на этой неделе. «Возможно, она наступила уже сегодня, если среднесуточная температура устойчиво перейдет через ноль и продержится несколько дней, — сказала она. — Пока же прогноз до конца недели — до минус 9°С ночью».

Будут ли морозы на Крещение, синоптик ответить затруднилась, отметив, что самый надежный прогноз делается за три-пять дней.