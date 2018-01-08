Пьяный 66-летний водитель спровоцировал ДТП, в котором пострадала трехлетняя девочка

В ДТП в Пружанском районе пострадала трехлетняя девочка.

Авария произошла 7 января около 17:35. По предварительной информации, 66-летний житель г.п.Шерешево за рулем автомобиля «Ровер» двигался по автодороге Р98 Песчатка-Свислочь. На 81-м км водитель не выбрал необходимый боковой интервал до движущегося во встречном направлении «Ауди» под управлением 28-летнего брестчанина. В результате столкновения «Ауди» занесло, машина съехала в кювет и опрокинулась. Пострадала трехлетняя девочка-пассажир, которая перевозилась в детском автокресле.

Ребенок с травмами был госпитализирован в Брестскую детскую областную больницу. Установлено, что водитель «Ровер» находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома