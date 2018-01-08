Обвиняемый по делу о гибели роупджампера не признал вину

Обвиняемый по делу о гибели роупджампера вину не признал. Процесс по делу индивидуального предпринимателя, которому инкриминируется причинение смерти по неосторожности, начался 8 января в суде Заводского района Минска.

«Вину не признаю», — сказал мужчина после оглашения прокурором предъявленного обвинения, сообщает БЕЛТА.

В начале процесса адвокат обвиняемого заявил отвод судье, в беспристраности которой у него возникли сомнения, однако суд в данном ходатайстве отказал, посчитва, что «оснований, предусмотренных для отвода судьи, не имеется».

Защита также ходатайствовала о проведении процесса в закрытом режиме — чтобы обеспечить безопасность обвиняемого. По словам адвоката, есть причины опасаться за его жизнь и здоровье, в том числе возможны угрозы в будущем. Сам обвиняемый сообщил суду, что в его адрес угроз не поступало. В правоохранительные органы он не обращался.

Ходатайство защиты обвиняемого было отклонено, рассмотрение дела продолжится в открытом судебном заседании.

Потерпевшая сторона в свою очередь заявила иск о компенсации морального и возмещении материального вреда. Кроме того, сестра погибшего просит признать ее потерпевшей по этому делу.

27-летний житель Солигорска погиб 18 июня в поселке Сосны, прыгнув с трубы котельной с высоты 70 м. Он упал на землю на глазах у очевидцев.

Организатор прыжков был задержан в день трагедии. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.