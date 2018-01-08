В бундестаге предложили ограничить время пребывания на посту федерального канцлера

Вице-спикер нижней палаты германского парламента Томас Опперман выступил с революционным предложением — политик предложил ограничить время пребывания на посту федерального канцлера.

Напомним, на протяжении уже 12 лет пост главы немецкого правительства занимает лидер ХДС Ангела Меркель (с октября 2017-го она исполняет обязанности канцлера).

Табличка на дверях рабочего кабинета Ангелы Меркель. Фото Сергея Балая

Опперман заявил, что считает необходимым ограничить время нахождения одного человека на посту канцлера двумя сроками: «Я за то, чтобы ограничить время пребывания на посту канцлера восемью или десятью годами».

Он пожелал Меркель найти «правильный момент для ухода со своего поста».